Corona-Zahlen in Brandenburg leicht gestiegen

Die Gesundheitsämter in Brandenburg haben binnen eines Tages 212 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Das sind 18 Fälle mehr als vor einer Woche, wie das Robert Koch-Institut am Freitag mitteilte. Innerhalb der vergangenen sieben Tage steckten sich je 100.000 Einwohner 38,5 Menschen mit dem Coronavirus an; vor einer Woche hatte der Wert bei 38,1 gelegen.

© dpa

Die Pandemie breitet sich damit in Brandenburg weiterhin vergleichsweise langsam aus. Unter den Bundesländern hat nur Schleswig-Holstein eine geringere Sieben-Tage-Inzidenz. Den bundesweiten Wert gab das Institut am Freitag mit 64,3 an. Das war etwas mehr als vor einer Woche, als eine Inzidenz von 62,5 verzeichnet wurde.

