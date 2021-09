Lange verteidigt Haushalt 2022

Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat ihren Entwurf für den Landeshaushalt 2022 als «robusten Zukunftshaushalt» verteidigt.

Mit Ausgaben in Höhe von 14,7 Milliarden Euro gehe aber auch dieser Haushalt an die Grenzen des finanziell Machbaren, betonte die Ministerin am Mittwoch in der ersten Plenardebatte über den Haushaltsentwurf im Landtag. Dies sei der dritthöchste Haushalt nach einem Volumen von knapp 16 Milliarden Euro in diesem und 14,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, sagte Lange. «Die zurückliegenden und aktuellen Haushalte waren Ausnahmehaushalte in einer beispiellosen Ausnahmesituation», erklärte sie mit Blick auf die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie.