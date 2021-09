Landrat Blasig: Neue Ideen immer schwerer durchzusetzen

Neue Ideen sind aus Sicht des scheidenden Landrates von Potsdam-Mittelmark, Wolfgang Blasig (SPD), in den Kreistagen immer schwerer durchzusetzen. «Die Pandemie hat das verstärkt», sagte er in einem Interview mit der «Märkischen Allgemeinen» (Dienstag).

Am Montag war überraschend bekannt geworden, dass der seit 2009 amtierende Landrat aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand gehen will. Bei der Sitzung des Kreistages am kommenden Donnerstag will er die Abgeordneten informieren.