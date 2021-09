Landrat von Potsdam-Mittelmark: Vorzeitig in den Ruhestand

Der seit 2009 amtierende Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Wolfgang Blasig (SPD), will aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand gehen. Bei der Sitzung des Kreistages am kommenden Donnerstag werde er die Abgeordneten informieren, teilte die Geschäftsstelle des Kreistages am Montag auf Anfrage mit.

© dpa

Zuvor hatte die «Märkische Allgemeine» berichtet, dass der 67-jährige Blasig aufgrund seines Alters und seiner Gesundheit aus dem Amt scheiden wolle. Er höre in eben dem Moment auf, in dem er merke, dass seine Kraft für die anstehenden Anstrengungen und Aufgaben nicht mehr ausreiche, sagte er der Zeitung.

© Anke Thomass/Adobe Stock Förderprogramme für nachhaltige Immobiliensanierung Heizungsaustausch, Gründächer, Solarenergiespeicher und Energieberatungen werden vom Land Berlin mit Zuschüssen gefördert. Informieren Sie sich hier. mehr

Der Geschäftsführer des Landkreistages, Paul-Peter Humpert, bestätigte ebenfalls, dass Blasig, der Präsident des Gremiums sei, angekündigt habe, zum 31. März 2022 in den Ruhestand zu treten. Blasig wollte sich auf Anfrage zunächst nicht äußern.

2016 war Blasig für eine weitere achtjährige Amtszeit als Landrat gewählt worden. Die Wahl seines Nachfolgers muss vor seiner Amtsaufgabe erfolgen.