Gemeindebund: Unterstützung für Belebung der Innenstädte

Der Brandenburger Städte- und Gemeindebund hat vom Land Unterstützung für die Belebung der Innenstädte gefordert. «Die Corona-Pandemie hat die Situation in den Innenstädten verschärft», sagte Geschäftsführer Jens Graf am Freitag nach einer Klausurtagung. «Stationärer Handel und Gastronomie sind dort aber wichtig.»

Graf verwies darauf, dass es in anderen Bundesländern so genannte Innenstadtfonds gebe. «Wir wollen Unterstützung für die Beschäftigung von City-Managern», sagte er. «Dies halten wir für eine zentrale Maßnahme zur Belebung der Stadtzentren.» Darüber hinaus prüfe der Verband eine Kampagne für die Innenstädte. «Die Bürgerinnen und Bürger sind mit in der Verantwortung», betonte der Geschäftsführer.