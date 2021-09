Corona-Inzidenz in Brandenburg weiter: 183 neue Fälle

Das Coronavirus breitet sich in Brandenburg langsamer aus - demnach steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 37,4 von 100.000 Menschen im Land an, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag mitteilte. Am Donnerstag vergangener Woche waren es 44,2. Auch bundesweit ist diese 7-Tagesinzidenz rückläufig, der Wert sank von 76,3 vor einer Woche auf aktuell 63,1. Am wenigsten verbreitet ist das Virus in Frankfurt (Oder), wo diese Inzidenz 15,8 beträgt. In Brandenburg/Havel sind es dagegen 70,8.

Die Gesundheitsämter hatten am Donnerstag 183 neue Corona-Fälle binnen eines Tages gemeldet, wie das Potsdamer Gesundheitsministerium mitteilte. Der neue Richtwert für Corona-Beschränkungen, die Zahl der neuen Krankenhauspatienten je 100.000 Einwohner in einer Woche, lag am Donnerstag bei 0,83, nach 0,87 am Vortag. Erst ab dem Wert 7 würde eine Warnschwelle erreicht. Landesweit sind gegenüber Mittwoch unverändert 1,3 Prozent der verfügbaren Intensivbetten belegt.

Nach Angaben des Ministeriums sind in Brandenburg inzwischen 2,9 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden - das sind rund 34.500 mehr als vor einer Woche. Vollständig geimpft sind allerdings erst 57,5 Prozent der Bürger. Damit liegt Brandenburg bundesweit weiter auf dem vorletzten Platz. 7523 Menschen haben mittlerweile eine Auffrischungsimpfung erhalten, damit belegt Brandenburg unter den Bundesländern Platz 13.

