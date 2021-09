Asklepios-Kliniken Brandenburg: Beschäftigte im Warnstreik

An den drei Brandenburger Asklepios-Kliniken wird weiter gestreikt. Das Arbeitsgericht Brandenburg an der Havel hat Anträge von Asklepios, den Warnstreik zu untersagen, am Mittwoch abgelehnt. «Die Kammer hat den von Verdi vorgelegten Plan zur Notversorgung als ausreichend erachtet», so Gerichtssprecher Toralf Engelbrecht. Asklepios kündigte an, gegen die Entscheidung Rechtsmittel beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg eingelegen zu wollen.

© dpa

Die Gewerkschaft kritisiert, dass die 1450 Mitarbeiter in Brandenburg für die gleiche Arbeit teilweise bis zu 10.600 Euro weniger pro Jahr verdienten als ihre Kollegen in den Hamburger Kliniken des Konzerns. Der Warnstreik in den Kliniken in Brandenburg/Havel, Lübben und Teupitz soll bis Freitag dauern.

Gebe es bis Freitag kein verbessertes Angebot von Asklepios, solle über einen unbefristeten Streik abgestimmt werden, sagte Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke der dpa. Bei den Kliniken wird seit Mitte Mai immer wieder gestreikt, zunächst nur einige Stunden, derzeit soll sich der Arbeitskampf über vier Tage am Stück ziehen. Im Streik befinden sich etwa 200 Beschäftigte. «Wir haben mit diesem Ergebnis gerechnet und sehen uns darin bestärkt», so Franke mit Blick auf die Entscheidung des Arbeitsgerichts.

Beim Arbeitgeber hieß es, der seit 2013 bestehende Haustarifvertrag sei mit Verdi vereinbart und speziell auf psychiatrisch-neurologische Fachkliniken ausgerichtet worden. Der jüngste Vorschlag sehe je nach Berufsgruppe höhere Gehälter innerhalb der zweijährigen Laufzeit von bis zu 16 Prozent vor, so Kliniksprecher Rune Hoffmann. Damit liege man mit dem Angebot auf Höhe anderer Haustarife von Kliniken in Brandenburg. Eine vollständige Angleichung des Haustarifvertrags an den öffentlichen Dienst lehnt Asklepios ab.

Nach Berechnungen der Gewerkschaften entspreche das Angebot nur einer Gehaltssteigerung zwischen 5,3 und 8,5 Prozent. Hinzu käme eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1200 Euro, für die es aber ein Jahr lang keine Tarifsteigerung geben solle, so Verdi.