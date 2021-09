Studie: Kita-Eltern zahlen ein Achtel der Kosten

Die Eltern von Kita-Kindern in Brandenburg haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr rund ein Achtel der Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung getragen.

Im Untersuchungsjahr 2018 hätten die Kita-Eltern mit 193 Millionen Euro einen Anteil von 14,9 Prozent am Gesamtbetrag von fast 1,3 Milliarden Euro gehabt, wie aus der Studie des Kompetenzzentrums Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge (Kowid) in Leipzig hervorgeht, die am Mittwoch (21. September 2021) in Potsdam vorgestellt wurde. Der Anteil sinkt: Die Studie geht für 2019 von 173,1 Millionen Euro Kosten der Eltern bei fast 1,4 Milliarden Euro Gesamtkosten (12,4 Prozent) und 2020 von 176,2 Millionen Euro von fast 1,5 Milliarden Euro (11,8 Prozent) aus. Rund 185.000 Kinder sind in etwa 1960 Kitas untergebracht.