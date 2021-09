64-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand in Oderaue

Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Oderaue (Kreis Märkisch-Oderland) ums Leben gekommen. Das Feuer war am Dienstagabend aus unbekannter Ursache in der Wohnung des 64-Jährigen ausgebrochen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

