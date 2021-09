Zahl der Corona-Infektionen in Brandenburg leicht rückläufig

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Brandenburg ist leicht rückläufig: Innerhalb eines Tages wurden von den Gesundheitsämtern 154 neue Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Am Vortag waren es 192 neue Ansteckungen und vor einer Woche 211.

Auch die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche sank leicht von 43,7 am Vortag auf 41,2. Alle Städte und Landkreise lagen unter dem Warnwert von 100 - die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte die Stadt Cottbus mit 92,2 und die niedrigste die Stadt Frankfurt (Oder) mit 7,0.

Zu dem neuen Richtwert für Corona-Beschränkungen, die Zahl der Krankenhaus-Patienten, machte das Gesundheitsministerium am Wochenende keine Angaben. Am Freitag lag dieser Wert je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bei 0,63, nach 0,87 am Donnerstag. Wenn dieser landesweit höher als 7 ausfällt, ist ein Warnwert überschritten. Dann will das Kabinett über weitere Beschränkungen beraten, einen Automatismus gibt es nicht.