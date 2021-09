Wohnen im Alter: Elbe-Elster und Nordsachsen kooperieren

Studien belegen den Wunsch der meisten älteren Menschen, so lange wie möglich selbstbestimmt zu leben oder mindestens weiter im gewohnten Umfeld zu bleiben: Im Landkreis Nordsachsen und dem Brandenburger Landkreis Elbe-Elster wollen Akteure älteren Menschen dies anbieten.

Über ein entsprechendes Kooperationsprojekt haben sich die Landesseniorenbeauftragten beider Länder am Donnerstag nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums in Torgau (Nordsachsen) informiert. Dort wird, wie auch im Nachbarlandkreis Elbe-Elster, an einer altersgerechten Kommune gearbeitet.