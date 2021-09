Feuerwehrunterricht an allen Uckermärker Schulen möglich

In Landkreis Uckermark kann - wenn Interesse besteht - das Wahlpflichtfach Feuerwehr an öffentlichen Schulen eingeführt werden.

Der Kreistag fasste einen entsprechenden Beschluss, bestätigte die Sprecherin des Landkreises, Ramona Fischer, am Donnerstag (16. September 2021). Zuvor hatte «rbb24» über die Entscheidung vom Mittwochabend berichtet. Beim Feuerwehrtechnischen Zentrum werde eine Stelle für die praktische Ausbildung geschaffen. «Wir hoffen auf Freiwilligkeit an den Schulen zur Einführung des Faches», sagte die Sprecherin. Hintergrund ist, junge Menschen für die Arbeit in den Freiwilligen Feuerwehren zu begeistern.