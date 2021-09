Falsche Rotkappe bevölkert zunehmend die Wälder

Er steht in Kiefernwäldern und kann leicht mit der Marone oder dem Steinpilz verwechselt werden: In Deutschland breitet sich eine neue Pilzart immer mehr aus, vor allem im Süden Brandenburgs.

Das feste Fleisch dürfte ihn als Speisepilz interessant machen, sagt Helbig, der den Pilz als schmackhaft beschreibt. Der Stiel werde allerdings leicht zäh. Bei der Speisepilzbewertung sei er noch vorsichtig, der Pilz sei aber essbar. «Wir wissen aber noch nicht genau, ob es Unverträglichkeiten gibt wie beispielsweise beim Butterpilz». Deshalb sollte man zunächst kleine Mengen probieren, rät er. In der deutschen Pilzliteratur ist die «Falsche Rotkappe» als Speisepilz allerdings noch nicht zu finden, dafür sei sie zu neu. Wahrscheinlich werde er in neuen Auflagen von Pilzbüchern zu finden sein.

Deutschlandweit etwa 20 Fundorte

Nachdem die Art im Jahr 2007 das erste Mal im Baltikum gefunden wurde, entdeckten Hobby-Mykologen den Pilz in Deutschland erstmals im Jahr 2014 bei Alt Schadow (Dahme-Spreewald). Die zweite Fundstelle war am Stausee in Spremberg, die dritte Stelle lag 2017 bei Drebkau (Spree-Neiße). Mittlerweile gebe es deutschlandweit etwa 20 Fundorte, darunter auf der Insel Rügen, in Niedersachsen und vor allem in der Mitte der Lausitz, berichtet Helbig. «Wir beobachten, wie diese Art sich sukzessive weiter ausbreitet. Wer hat denn schon mal die Chance, in der Biologie, sowas zu beobachten - das hast du nur einmal im Leben», schätzt er ein.