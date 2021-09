60 Prozent der Brandenburger mit einer Dosis geimpft

Fast ein Dreivierteljahr nach dem Start der Corona-Impfungen haben 60 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger eine erste Dosis verabreicht bekommen. Rund 1,5 Millionen Menschen seien einmal geimpft, berichtete das Gesundheitsministerium am Montag. Vollständig geimpft sind demnach 1,4 Millionen Menschen, das entspricht 56,3 Prozent der Bevölkerung. Mit der Quote der Erstimpfung liegt Brandenburg im Ländervergleich hinter Sachsen und Thüringen auf dem drittletzten Rang, bei der vollständigen Impfung hinter Sachsen auf dem zweitletzten Platz. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor. Bis zum 19. September findet eine bundesweite Aktionswoche zum Impfen statt.

Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen in Brandenburg stagniert. Sie lag am Montag erneut bei 43,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 37,3. Diese Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Cottbus seit Samstag über dem Wert von 100, am niedrigsten ist sie in Frankfurt (Oder) mit 3,5. Die Gesundheitsämter meldeten 61 neue Corona-Fälle, von mehreren Landkreisen und Städten lagen aber keine neuen Zahlen vor. Die Zahl im Krankenhaus aufgenommener Corona-Patienten soll die Sieben-Tage-Inzidenzen der Kommunen als Messlatte für Regeln ablösen.