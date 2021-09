Vordenker Levy macht Schluss: «Moment ist genau richtig»

Er war Quer- und Vordenker im deutschen Bahnradsport, vor allem aber über eineinhalb Jahrzehnte bei den Höhepunkten verlässlicher Medaillensammler. Maximilian Levy hat am Montag auf einer Pressekonferenz wie erwartet seinen Abschied von der Bahn verkündet. Bei seinen vierten Olympischen Spielen in Tokio war der Cottbuser mit zwei fünften und einem sechsten Platz nochmals bester deutscher Sprinter. «Der Moment ist genau richtig. Es gibt nichts, was ich noch besser machen könnte. Ich trete ab als amtierender Europameister in Sprint und Keirin und habe nochmals super Ergebnisse bei den Olympischen Spielen eingefahren», sagte Levy am Montag.

Nach fünf WM-Titeln als Junior etablierte sich Levy ab 2005 in der Eliteklasse und sammelte trotz diverser Rückschläge nach schweren Stürzen immer wieder beständig Medaillen. 2012 bei den Olympischen Spielen in London gewann der gebürtige Berliner die Silbermedaille im Keirin, Bronze holte er 2008 und 2012 im Teamsprint. In seiner Vita stehen zehn WM-Medaillen, darunter die Weltmeister-Titel im Keirin (2009) und Teamsprint (2010, 2011, 2013). Bei Europameisterschaften stand Levy sechsmal ganz oben auf dem Treppchen - zuletzt 2020 in Plowdiw/Bulgarien als Einzelkämpfer. Insgesamt 35 Medaillen sammelte er in seiner Karriere bei Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Spielen.

«Es ist nicht so einfach aufzuhören, wie ich es mir erhofft hatte. Der Kopf weiß, dass es vorbei ist, das Herz versteht es noch nicht so ganz», sagte Levy in Cottbus. Letztlich habe der Leistungssport seine Spuren hinterlassen. «Ich habe bei den Olympischen Spielen in Tokio alles gegeben und noch nie so gelitten wie dort. Ich bin an den Rand meiner Leistungsfähigkeit gekommen. Ich habe dort Momente erlebt, die ich so von mir nicht kannte. Und daran habe ich bemerkt, dass ich eben keine 22 oder 23 Jahre alt mehr bin», sagte der dreifache Familienvater.

Letztlich hätten auch die Rahmenbedingungen für einen Schlussstrich gesprochen. Mit Beginn des nächsten Jahres übernimmt Levy beim Bund Deutscher Radfahrer (BDR) die Stelle des Junioren-Bundestrainers im Kurzzeitbereich und wird Nachfolger von Jörg Winkler (67). «Eigentlich wollte ich ein Sabbatjahr einlegen, jetzt kommt die neue Aufgabe etwas schneller. Ich habe Lust, meine Erfahrungen in Sachen Motivation und Taktik weiterzugeben - das spüren die Sportler auch schon», sagte Levy, der in seiner langen Karriere nicht immer auf einer Linie mit Bundestrainer Detlef Uibel und dem Verband lag. «Der BDR hat aber anerkannt, dass ich einen Plan habe und auch ein Mann bin, der sein Wort hält», sagte Levy.

BDR-Präsident Rudolf Scharping würdigte Levys Laufbahn und begrüßte ausdrücklich die Verpflichtung als Trainer. «Maximilian Levy war über mehr als ein Jahrzehnt einer unserer erfolgreichsten Sportler und ist darüber hinaus eine starke Persönlichkeit. Der BDR ist froh, ihn für die Nachwuchsarbeit im Verband gewonnen zu haben, wo er sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrung an die jungen Athletinnen und Athleten weitergeben wird», sagte Scharping. Auch Bundestrainer Detlef Uibel fand lobende Worte: «Max ist Herausforderungen stets progressiv angegangen. Was ihn stets auszeichnete, war die hohe Einsatzbereitschaft und die Konsequenz, Begonnenes erfolgreich zu Ende zu bringen. Er war ein Leader im Team.»

Wenn Corona es zulässt, wird Levy in Absprache mit dem BDR noch einmal auf das Bahnrad zurückkehren - sollte das 110. Berliner Sechstagerennen (8. bis 13. Februar 2022) ausgetragen werden können. «Dort wird es einen guten Rahmen geben, um auch emotional Abschied nehmen zu können. Die Gedanken hatte ich zuletzt immer bei Seite geschoben, weil ich nicht wollte, dass sich vor und während Olympia alles um die Frage nach meinem Karriereende dreht», sagte Levy. Auch bei seiner zweiten Leidenschaft neben der Bahn machte der BDR Levy Zugeständnisse: So wird sich der 34-Jährige nach seiner erfolgreichen Triathlon-Premiere 2019 im nächsten Jahr erneut auf einen Ironman vorbereiten. Ziel ist die Qualifikation für die WM auf Hawaii.