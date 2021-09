Landwirte und Jäger: Schweinepest unzureichend bekämpft

Brandenburger Landwirte und Jäger haben die unzureichende Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Land beklagt. Seit der amtlichen Bestätigung des ersten Falles vor einem Jahr habe sich die Tierseuche zu einem Flächenbrand entwickelt, sagte der Präsident des Landesjagdverbandes, Dirk-Henner Wellershoff, am Donnerstag in einer Mitteilung.

Der Präsident des Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff, forderte dringend ein Unterstützungsprogramm für Schweinehalter in den betroffenen Gebieten. Konkret bedeute das den Ausgleich von Verlusten aufgrund behördlicher Anordnungen sowie die Förderung nur der vorübergehenden Stilllegung der Schweinehaltung. «Ansonsten geht uns dort die Schweinehaltung für immer verloren», sagte Wendorff.

Beide Verbände appellierten an die Verantwortlichen auf Landes- und Bundesebene, alle Kräfte für die Umsetzung als richtig erkannter Maßnahmen zu mobilisieren. Der zweite Zaun an der Grenze zu Polen müsse so schnell wie möglich fertig gestellt werden, um den Seuchendruck aus Polen zu minimieren, sagte Wendorff. Auf keinen Fall dürften sich Baumaßnahmen wieder über viele Monate hinziehen.