Nach Urteil: Gespräche über mehr Geld für Freie Schulen

In der kommenden Woche wollen die Träger der freien Schulen in Brandenburg mit dem Bildungsministerium über eine bessere Finanzierung sprechen. Seit dem Morgen liege «ein Angebot für Sondierungsgespräche bezüglich eines Kompromisses zur Personalkostenfinanzierung vor», teilte die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen am Donnerstag mit. «Wir haben gern zugesagt», so Geschäftsführer Tilo Steinbach. Das Gespräch soll am Dienstag stattfinden.

© dpa

Ende August hatte das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) entschieden, dass das Land freie Schulen besser finanzieren muss. Im Raum stehen Nachzahlungen von 70 bis 90 Millionen Euro, wie Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Donnerstag im Finanzausschuss sagte. Die genaue Summe sei abhängig von der Zahl der Schülerinnen und Schüler.

Man werde der Finanzierung nachkommen, wenn es eine Verpflichtung gibt, so Lange. Noch ist das Urteil nämlich nicht rechtskräftig. Das Urteil und eine etwaige Berufung werden neben den Gesprächen laut Bildungsministerium derzeit geprüft. Die Berufung sei bis zum 27. September möglich.

