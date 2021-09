Land will bis 2025 alle Behördengänge online ermöglichen

Die Brandenburgerinnen und Brandenburger sollen nach den Plänen der rot-schwarz-grünen Landesregierung bis 2025 alle Behördengänge über das Netz erledigen können. Das Kabinett stellte am Dienstag für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes die Weichen und billigte auch die Strategien aller Ressorts für die Digitalisierung. «Die Pandemie hat die Digitalisierung nochmals beschleunigt», sagte der Digitalbeauftragte Brandenburgs, Benjamin Grimm.

Der Staatssekretär in der Staatskanzlei, Benjamin Grimm, nannte Beispiele. So sollen Waldbrände stärker IT-gestützt bekämpft werden. Die Schul-Cloud sei inzwischen in den regulären Regelbetrieb übergegangen. In der Justiz werde die E-Akte (elektronische Akte) immer weiter ausgerollt und der öffentliche Gesundheitsdienst treibe die Digitalisierung voran. Defizite wurden allerdings in der Corona-Pandemie deutlich. Wissenschaftsstaatssekretär Tobias Dünow verwies darauf, dass das Land die Hochschulen in diesem Jahr mit einem 10 Millionen Euro-Förderprogramm bei Digital-Projekten unterstütze.