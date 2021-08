Gericht: Land muss freie Schulen besser finanzieren

Freie Schulen in Brandenburg müssen nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) besser vom Land finanziert werden. Laut Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen im Land Brandenburg (AGFS) könnten nach diesem Urteil Nachzahlungen von etwa 80 Millionen Euro auf das Land zukommen. «Wir freuen uns natürlich. Nun wird es wieder möglich sein, tarifgerecht zu bezahlen», sagte AGFS-Geschäftsführer Tilo Steinbach der Deutschen Presse-Agentur.

Zunächst hatten die «Märkische Oderzeitung» und die «Märkische Allgemeine Zeitung» berichtet. Geklagt hatte demnach eine Waldorfschule. Das Gericht machte in seinem Urteil deutlich, dass die Berechnungsgrundlage des Landes für Zuschüsse geändert werden müsse. Das Land orientiert sich bei der Berechnung der durchschnittlichen Personalkosten an der Lehrer-Entwicklungsstufe 4 aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder und nicht an der besser bezahlten Stufe 5.