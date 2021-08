Brandenburger Regierung plant neue Strategie für Regionen

Die Brandenburger Landesregierung will mit einem neuen Konzept die Entwicklung in den Regionen vorantreiben. Das Ziel sei, in allen Regionen verstärkt gleichwertige Lebensverhältnisse zu sichern und den regionalen Zusammenhalt zu stärken, heißt es in einer Ankündigung der Landesregierung. Der unterschiedliche Bedarf der Regionen solle dabei stärker in den Blick genommen werden. Das Kabinett berät heute in Potsdam über die sogenannte Regionalentwicklungsstrategie. Staatskanzleichefin Kathrin Schneider (SPD) stellt im Anschluss (14.30 Uhr) die Eckpunkte vor. Ein Landesentwicklungsplan für Berlin-Brandenburg sowie regionale Planungsgemeinschaften existieren bereits.

© dpa

© IBB Förderprogramme für Existenzgründung und Coaching in Berlin Mit den Zuschüssen für innovative Gründungen, KMU sowie für soziale Unternehmen unterstützt Sie das Land Berlin beim Gründen, Digitalisieren und Wachsen. Informieren Sie sich hier. mehr