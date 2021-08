Gesundheitsministerin rechnet nicht mehr mit Corona-Lockdown

Ein Corona-Lockdown für alle ist nach Ansicht von Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) vom Tisch. «Es besteht Einigkeit, dass ein klassischer Lockdown so wie bisher nicht mehr zu vertreten ist», sagte Nonnemacher am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags in Potsdam. Für die Geimpften sei eine solche Einschränkung nicht mehr zu rechtfertigen. Eine mögliche Regel wie in Hamburg, dass Veranstalter nur noch geimpfte und getestete Menschen einlassen können - das 2G-Modell - sieht die Ministerin für Brandenburg derzeit nicht. Brandenburg fahre erstmal gut mit einer Testpflicht ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20. Im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr sorgte ein Lockdown wochenlang für die Schließung vieler Läden, Lokale und Hotels.

© dpa

Die Gesundheitsminister der Länder könnten nach Angaben der Ministerin demnächst über einen Vorschlag der Amtschefs der obersten Gesundheitsbehörden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beraten. Sie hätten einen Mix aus der Inzidenz neuer Erkrankungen, der Hospitalisierungsrate - Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner - und der Auslastung der Intensivbetten vorgeschlagen. Nonnemacher sagte, Brandenburg beziehe schon länger nicht nur die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen in die Beurteilung der Corona-Lage ein. In der Verordnung liegt im Text allerdings für Beschränkungen weiter dieser Wert zugrunde.

Die Mehrheit der Abgeordneten billigte die neuen Corona-Regeln. Ab Samstag (28.8.) gilt die Testpflicht für Kinder ab 6 Jahren statt ab 12 Jahren. Ausgenommen sind alle Schülerinnen und Schüler, die sich regelmäßig mindestens zweimal pro Woche testen lassen. Ab 13. September müssen sich Brandenburgerinnen und Brandenburger testen lassen, wenn die Besucherzahl bei über 500 liegt und nicht erst bei über 750, falls man nicht geimpft oder genesen ist.

Der bisherige Wert von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz, der noch im Infektionsschutzgesetz als Schwelle für schärfere Maßnahmen genannt ist, soll nach Plänen der Bundesregierung gestrichen werden. Künftig soll die Zahl der Krankenhausaufnahmen entscheidend sein. Welche Schwellen hierfür gelten sollen, ist aber noch offen.