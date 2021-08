Russische Impressionisten nun im Potsdamer Museum Barberini

Die Ausstellung mit 80 Werken russischer Impressionisten ist nach mehrmonatiger Verzögerung wegen der Corona-Pandemie nun live im Potsdamer Museum Barberini zu sehen. Ursprünglich sollte die Schau bereits am 7. November 2020 für das Publikum öffnen, jedoch war dann nur ein virtueller Rundgang möglich. Ab Samstag haben Besucher Gelegenheit, die Impressionisten in dem Museum direkt zu erleben.

Die Ausstellung widme sich der bislang kaum erforschten Rezeption französischer Lichtmalerei in Russland, hieß es. Impressionistische Anregungen wurden nach den Angaben dann auch zum Ausgangspunkt zahlreicher Avantgardekünstler: Sie gingen hinaus, malten unter freien Himmel, ließen sich von Landschaften, Pflanzen, den Jahreszeiten und von Licht- und Schattenspielen inspirieren. Dazu gab es Portraits und Familienbilder. Am Ende der Ausstellung wird diese Entwicklung mit dem Bild von Kasimir Melewitsch (1878-1935) in Weiß auf weißem Grund unter dem Titel «Konstruktion in Auflösung» (1917) verdeutlicht.