Landtagsmehrheit dringt auf Evakuierung aus Afghanistan

Die Mehrheit des Brandenburger Landtags fordert eine Fortsetzung der Rettungsaktion für deutsche Staatsbürger und für Ortskräfte aus Afghanistan. Die Landesregierung müsse sich für eine schnelle und unbürokratische Evakuierung einsetzen, dafür sollten zusätzliche Aufnahmekontingente geprüft werden, heißt es in einer Entschließung, für die am Donnerstag die Koalitionsfraktionen aus SPD, CDU und Grünen und die Freien Wähler stimmten. Die Afghanen sollten soweit möglich humanitäre Aufenthaltserlaubnisse bekommen, hinzu müsse Hilfe in Afghanistan und den Nachbarländern kommen. Die Linke enthielt sich, die AfD votierte dagegen.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) bekräftigte die Bereitschaft zur Aufnahme der 266 Ortskräfte inklusive ihrer Angehörigen, die in der Erstaufnahme in Doberlug-Kirchhain (Landkreis Elbe-Elster) angekommen sind. «Wir retten Menschen und wir nehmen Menschen auf - das ist unsere humanitäre Pflicht», sagte Stübgen. «Niemand kann seriös abschätzen, ob es eine Flüchtlingswelle geben wird und wie groß sie sein wird.»

Die Linksfraktion scheiterte mit der Forderung unter anderem nach einem Landesaufnahmeprogramm für einmalig mindestens 500 Menschen und einer Aufenthaltserlaubnis für alle abgelehnten Asylbewerber aus Afghanistan.