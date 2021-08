Lausitz Festival: Stars an ungewöhnlichen Auftrittsorten

Rund drei Wochen steht die Lausitz wieder im Zeichen eines länderübergreifenden Festivals: Unter dem Motto »Zwischensamkeit« treffen zur zweiten Auflage des Festivals vom 25. August bis 18. September wieder internationale Klassik-Stars auf regionale Kultur-Akteure im sächsisch-brandenburgischen Kohle-Revier. Geplant sind 80 Veranstaltungen an 50 Orten. Schirmherren sind erneut die Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen und des Landes Brandenburg, Michael Kretschmer (CDU) und Dietmar Woidke (SPD).

Eröffnet wird das Mehrsparten-Festival am Mittwochabend im Cottbuser Staatstheater mit einem Konzert des Opernstars Elīna Garanča. Unter den zahlreichen Veranstaltungen in den kommenden Wochen sind Konzerte, Theater, Liederabende, Jazz, Filme, Gesprächsreihen und Literaturabende. Auftreten werden unter anderem der Geiger Gidon Kremer, Schauspielerin Iris Berben und die Ausnahmepianistin Martha Argerich. Schauspieler Burghart Klaußner ist bei einer Lesung zu erleben, auch ein Stummfilm mit Live-Musik wird gezeigt. Unter den Mitwirkenden einer Theaterinstallation ist unter anderem N.U. Unruh von den Einstürzenden Neubauten als Percussionist.

Auftrittsorte sind neben zahlreichen Dorfkirchen im sächsisch-brandenburgischen-polnischen Grenzland das Staatstheater Cottbus und der Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau. Gespielt wird auch an ungewöhnlichen Orten wie dem ehemaligen Stasi-Knast in Bautzen, der Telux-Industriebrache in Weißwasser oder im Schloss Altdöbern.