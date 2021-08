Umweltminister will Klimaplan im Sommer 2022 vorlegen

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) will den Klimaplan mit Zielen für weniger klimaschädliche Gase bei Energie, Verkehr und Landwirtschaft im Sommer 2022 vorlegen. Das kündigte er am Mittwoch im Landtag in Potsdam bei einer Aktuellen Stunde über Klimaschutz an. «Im Herbst starten wir zudem einen breiten Beteiligungsprozess zur Einbeziehung der Öffentlichkeit vor allem auch der jüngeren Generation.»

© dpa

Der Klimaplan soll auch gesetzlich verankert werden. Vogel verwies darauf, dass mit dem Gesetz erst nach der Vorlage des Klimaplans begonnen werde. Mehrere junge Brandenburger beteiligen sich an Klimaklagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Sie hatten kritisiert, dass die Landesregierung bisher kein Klimaschutzgesetz plante. Trotz dieser Pläne stimmten die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen am Mittwoch wie die AfD gegen einen Antrag der Linken, die ein Klimaschutzgesetz forderten. Die Fraktion BVB/Freie Wähler war dafür.