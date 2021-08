Hertha BSC kurzzeitig mit freiem Dauerkartenverkauf

Fußball-Bundesligist bietet Dauerkarten für die laufende Saison im freien Verkauf an. Nachdem zuvor nur bisherige Dauerkartenbesitzer sowie Vereinsmitglieder die Chance auf ein Saisonticket hatten, können am Mittwoch von 10.00 Uhr bis Donnerstag um 21.00 Uhr auch Nicht-Mitglieder Tickets erwerben, wie der Verein am Montag mitteilte.

Interessierte können allerdings lediglich eine Dauerkarte in dem Online-Shop oder über die Hotline des Clubs ordern. Hertha konnte am Samstag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:2) zum ersten Mal seit 309 Tagen wieder Zuschauer im Olympiastadion begrüßen. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Verordnung sind derzeit bis zu 25 000 Personen in der Arena zugelassen.