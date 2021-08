Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg steigt nur leicht

Die Zahl neuer Ansteckungen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner in einer Woche ist in Brandenburg nur leicht gestiegen. Innerhalb eines Tages nahm der Wert von 24,6 auf 25,1 zu, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Die Gesundheitsämter meldeten 84 neue Fälle, am Samstag waren 109 neue Fälle hinzugekommen.

Aus Brandenburg/Havel, der Prignitz und der Uckermark kamen allerdings keine neuen Daten. Die meisten neuen Infektionen kamen im Landkreis Havelland mit 15 hinzu, dort ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz mit 58,3 am höchsten im Land.

Für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Ostprignitz-Ruppin entfällt die Corona-Testpflicht zum Beispiel für Innenräume von Gaststätten, für Hotels und Schwimmbäder seit diesem Sonntag. Zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage lang hintereinander unter 20 gelegen. In mehreren Landkreisen und Städten ist dagegen ein negativer Test wieder nötig, weil der Wert fünf Tage hintereinander über 20 lag. In Cottbus und Potsdam sowie in den Kreisen Havelland, Oberhavel und Teltow-Fläming liegt er schon länger über dieser Marke. Im Kreis Potsdam-Mittelmark ist die Zahl fünf Tage am Stück über 20.

Für Festivals sinkt die erlaubte Besucherzahl von 7000 auf 5000, wenn der Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird. Das ist derzeit nur in Cottbus und im Havelland der Fall. Das Brandenburger Kabinett berät am Dienstag über den weiteren Umgang mit den Beschränkungen.

Die Stadt Frankfurt (Oder) teilte mit, dass die Corona-Testpflicht für Einreisende nach Polen bis Ende August verlängert wurde. Wer komplett geimpft ist, sei erst 14 Tage nach der Impfung von der Testpflicht befreit.

Ab Montag müssen Grundschülerinnen und Grundschüler in Brandenburg keine Maske mehr tragen - dies war zwei Wochen lang eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Rückkehr aus den Sommerferien. In weiterführenden Schulen gilt sie nach wie vor. In einem Brief an Eltern, Schülerinnen und Schüler werben Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) dafür, dass sich Kinder ab zwölf und Jugendliche impfen lassen. Geplant sind in Impfzentren Familienimpftage und Zeiten für Schulklassen sowie bei Bedarf mobile Impfangebote für Schulen.