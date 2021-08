Auffrischungsimpfung ab September

Menschen, die besonders durch Covid-19 gefährdet sind, können ab September eine Corona-Auffrischungsimpfung erhalten, wenn die letzte Impfung sechs Monate zurückliegt. Das Land bereitet die Immunisierung für Pflegebedürftige, Menschen ab 80 Jahren und andere besonders gefährdete Menschen derzeit in Absprache mit den Pflegeeinrichtungen und der Kassenärztlichen Vereinigung vor, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag auf Anfrage mit. Die Auffrischungsimpfung könnte dann «ab September durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie durch mobile Impfteams angeboten werden», hieß es. Zunächst hatte die «Märkische Allgemeine» (Samstag) darüber berichtet.

Nach Angaben des Ministeriums in Brandenburg sei das Bundesgesundheitsministerium gebeten worden, schnellstmöglich die Aufklärungsbögen für Auffrischungsimpfungen anzupassen und die technischen Voraussetzungen für Meldungen dazu an das Robert Koch-Institut zu schaffen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz im Land ist am Samstag weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche lag am Samstag bei 19,4, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Am Vortag lag der Wert bei 18,0 und vor sieben Tagen bei 11,5. 84 Neuinfektionen meldeten die Gesundheitsämter innerhalb von 24 Stunden. Am Wochenende können Zahlen verzögert gemeldet werden.