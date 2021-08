Merkel erinnert an Tote an der Berliner Mauer

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat an die vielen Opfer an der Berliner Mauer erinnert.

«Wenn sich der Beginn des Mauerbaus zum 60. Mal jährt, dann sind unsere Gedanken vor allem und in erster Linie bei den Menschen, die im Schatten der Mauer ihr Leben lassen mussten», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag (13. August 2021) in Berlin in der Bundespressekonferenz. «Wir denken auch an jene, die nach einem gescheiterten Fluchtversuch in Gefängnissen wie Berlin-Hohenschönhausen Haft, Misshandlung, Entwürdigung erleiden mussten.»