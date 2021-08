Linksfraktion fordert Aufnahme 500 afghanischer Ortskräfte

Die Linksfraktion im Brandenburger Landtag hat die rot-schwarz-grüne Landesregierung dazu aufgefordert, nach dem Abzug der Bundeswehr 500 Ortskräfte aus Afghanistan aufzunehmen. Gerade in Kundus seien viele Menschen in Todesgefahr, die vorher für die Bundeswehr gearbeitet hätten, sagte Linke-Migrationspolitikerin Andrea Johlige am Dienstag in Potsdam. Deutschland müsse die Ortskräfte unbürokratisch aufnehmen. «Wir wollen, dass auch Brandenburg sich daran beteiligt.» Sie verlangte außerdem ein Ende von Abschiebungen nach Afghanistan, gegen die sich auch die Grünen wenden.

Die Bundeswehr hatte Ende Juni nach fast 20 Jahren die letzten Soldaten aus Afghanistan abgezogen. Die Taliban, die von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 weite Teile Afghanistans unter ihrer Kontrolle hatten, haben seit Beginn des internationalen Truppenabzugs binnen weniger Monate weite Teile des Landes erobert. Am Wochenende fiel Kundus, wo die Bundeswehr einen großen Stützpunkt hatte. Helfer der Bundeswehr und ihre Familien geraten in Lebensgefahr. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte mehr Unterstützung für die Ortskräfte in Aussicht gestellt. Die Bundesregierung bemüht sich nach Angaben von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) darum, die Betroffenen schneller vor dem gewaltsamen Vormarsch der Taliban zu retten.