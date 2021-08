Woidke: Kostenpflichtige Corona-Tests ab Herbst für richtig

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Pläne für ein Ende kostenloser Corona-Tests für alle ab Herbst verteidigt. «Wenn jeder einzelne bei uns im Land die Chance hatte, sich impfen zu lassen, wenn es keine Gründe gibt, die medizinisch bei jedem einzelnen dagegensprechen, warum soll die Allgemeinheit weiter für die einzelnen Tests bezahlen?», sagte Woidke am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags in Potsdam. Er halte es für richtig, dass im Herbst Corona-Tests kostenpflichtig würden. Bund und Länder berieten am Dienstag über den weiteren Kurs gegen die Corona-Pandemie.

© dpa

Der Ministerpräsident geht davon aus, dass Menschen ohne Corona-Impfung künftig vor mehr Hürden stehen als mit Impfung. «Das Leben für Nichtgeimpfte ist heute schon unbequem», sagte Woidke mit Blick auf Corona-Tests etwa in Hotels. «Diese Unbequemlichkeiten werden künftig für Nichtgeimpfte zunehmen.» Er betonte aber im Landtag: «Ich bin fest davon überzeugt, dass der Zutritt zum Beispiel zu Restaurants, die Teilnahme an Veranstaltungen auch weiterhin nicht nur Geimpften und Genesenen, sondern auch Menschen, die einen negativen Test vorweisen können, möglich sein muss.»

Die Pläne für kostenpflichtige Corona-Tests stoßen allerdings auch in der rot-schwarz-grünen Koalition auf Widerstand. «Unsere Fraktion spricht sich dafür aus, dass Tests - als wichtige Präventionsmaßnahme - für alle Menschen auch weiterhin gratis bleiben», sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Petra Budke.

Die Opposition im Landtag warnte vor einer Belastung für Menschen mit geringem Einkommen, wenn Corona-Tests nicht mehr kostenlos sind. «Wer sich das nicht leisten kann, muss sich impfen lassen oder verhungern», sagte AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt. Der Linksfraktionsvorsitzende Sebastian Walter sagte, der Infektionsschutz dürfe keine Sache des Geldbeutels werden.

Das wies CDU-Fraktionschef Jan Redmann zurück: «Jeder Erwachsene hat die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.» Das sei kostenlos. Der Fraktionsvorsitzende von BVB/Freie Wähler, Péter Vida, warnte ebenfalls vor einer Benachteiligung ungeimpfter Menschen. Dies könne Zwietracht in der Gesellschaft säen. «Es wird dazu führen, dass weniger Tests gemacht werden», sagte Vida.