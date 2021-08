Gedenkstein für ehemalige Cottbuser Synagoge beschmiert

Der Gedenkstein für die ehemalige Synagoge in Cottbus ist mit roter Farbe beschmiert worden. Unbekannte besprühten ihn wohl bereits am vergangenen Wochenende, entdeckt wurde die Sachbeschädigung am Montagvormittag, wie die Polizei mitteilte. Die Beseitigung der Farbe sei bereits in Auftrag gegeben worden, die Ermittlungen habe die Kriminalpolizei übernommen.

