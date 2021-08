Wechselhafter Wochenbeginn in Berlin und Brandenburg

Die Woche in Berlin und Brandenburg startet am Montag zunächst bewölkt und überwiegend trocken. Im Laufe des Tages wechseln sich Sonne und Wolken ab, am Nachmittag und Abend sind vor allem im Havelland, in der Prignitz und in der Uckermark vereinzelt Schauer und Gewitter zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen demnach zwischen 23 und 26 Grad.

© dpa

Der Dienstag startet zunächst mit wenig Wolken. Ab dem späten Vormittag werden aber vereinzelt Schauer, ab dem Nachmittag auch Gewitter erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad. Am Mittwoch bleibe es die meiste Zeit trocken mit Sonne und Wolken im Wechsel. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad.

© IBB Förderprogramme für Existenzgründung und Coaching in Berlin Mit den Zuschüssen für innovative Gründungen, KMU sowie für soziale Unternehmen unterstützt Sie das Land Berlin beim Gründen, Digitalisieren und Wachsen. Informieren Sie sich hier. mehr