Neuer Chefcoach und 3030 Fans: Babelsberg will Pokal-Coup

Mit Jörg Buder als neuem Cheftrainer und vor der symbolträchtigen Kulisse von 3030 Fans will der SV Babelsberg 03 für Pokalfurore sorgen. Gegen den Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth gibt der ehemalige Co-Trainer Buder nach seiner Beförderung am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Karl-Liebknecht-Stadion im Erstrundenspiel des DFB-Pokals gleich seinen Einstand auf großer Bühne für den Club der Fußball-Regionalliga Nordost.

Nach dem ordentlichen Start mit sechs Punkten aus drei Partien in der Regionalliga Nordost ist die Partie für den Brandenburger Pokal-Landessieger eine Art «Bonusspiel». Mit der Zulassung von 3030 gelang in der Corona-Pandemie eine Anspielung auf den Vereinsnamen. In Kooperation mit dem Potsdamer Ernst von Bergmann Klinikum gibt es zudem ein mobiles Impfangebot am Stadion.