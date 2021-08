Auftaktsieg für Turbine Potsdam: 6:0 gegen Austria Wien

Turbine Potsdam ist mit einem Sieg in die Kaif-Trophy in Österreich gestartet. Zum Auftakt des internationalen Turniers in Leoben in der Steiermark setzte sich der Vorjahresvierte der Frauenfußball-Bundesliga am Donnerstagabend gegen Austria Wien mit 6:0 (4:0) durch.

© dpa

Dina Orschmann (9.), Selina Cerci (11.), Maria Plattner (13.) und Merle Barth (35.) sorgten vor der Pause für klare Verhältnisse. Nochmals Orschmann (62.) und Anna Gerhardt (64.) machten in der zweiten Hälfte das halbe Dutzend für das Team von Trainer Sofian Chahed voll. Am Freitag trifft Turbine im zweiten Gruppenspiel auf Benfica Lissabon (17.00 Uhr). Mit einem Sieg kann dann der Einzug ins Finale am Sonntag perfekt gemacht werden. Weitere Teilnehmer am Turnier sind Real Madrid, Celtic Glasgow und Sparta Prag.

