DLRG-Zwischenbilanz: Wieder mehr Badeunfälle in Berlin?

Wie hat sich die Zahl der Badetoten in Berlin und Brandenburg im zweiten Pandemie-Sommer entwickelt? Antworten auf diese Frage will die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) heute (ab 11.00 Uhr) in Berlin geben und eine Sommer-Zwischenbilanz über tödliche Badeunfälle ziehen.

In beiden Bundesländern gab es in diesem Sommer bereits mehrere Badetote. In Brandenburg ereignete sich Ende Juli an sechs Tagen hintereinander ein tödlicher Badeunfall. In Berlin ertrank Anfang Juli ein Mann in der Scharfen Lanke im Ortsteil Spandau und Mitte Juni ein weiterer Mann im Weißen See in Pankow.