Kaum Verstöße bei Kontrollen von Ferienreisenden

Die Brandenburger Polizei hat zum Reiseverkehr in den Sommerferien eine positive Bilanz gezogen. Bei landesweiten Kontrollen von Wohnmobilen oder Autos mit Campinganhängern seien wenige Verstöße festgestellt worden, wie der Pressesprecher des Polizeipräsidiums, Mario Heinemann am 04. August 2021 der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Die großen Sachen sind ausgeblieben.»

Die Polizei hatte auch mit Blick darauf, dass in der Corona-Pandemie viele Menschen Urlaub in Deutschland machten, im Zeitraum vom 24. Juni bis 31. Juli verstärkt kontrolliert - insgesamt 7800 Fahrzeuge, darunter 1200 Wohnmobile beziehungsweise Autos mit Wohn- oder Campinganhängern.

In etwa jeden zehnten Fall wurden nach Angaben von Heinemann technische Mängel oder Beanstandungen bei der Ladungssicherung oder des zulässigen Gesamtgewichts festgestellt. Die meisten Verkehrsteilnehmer hätten ihre Fahrt ins Urlaubsgebiet jedoch ohne Beanstandungen fortsetzen können.

© dpa

