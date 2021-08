Zahl der Passagiere am BER nahezu verdoppelt

Die Urlaubszeit und gelockerte Reisebeschränkungen haben im Juli mehr Betrieb am Hauptstadtflughafen BER gebracht. Rund 1,25 Millionen Menschen starteten oder landeten dort, knapp doppelt so viele wie im Vormonat, wie die Flughafengesellschaft am Dienstag in Schönefeld mitteilte. Damit nutzten so viele Passagiere wie nie den im Oktober eröffneten Flughafen. Vor der Coronakrise waren es im Juli 2019 an den Altflughäfen Tegel und Schönefeld jedoch noch 3,4 Millionen Passagiere. Zwei der drei BER-Terminals sind weiterhin geschlossen, weil sie nicht benötigt werden. Nach Betreiberangaben läuft aber auch der Geschäftsreiseverkehr wieder an.

© dpa

© Designer Outlet Berlin Sonntagsshopping im Designer Outlet Berlin am 8. August Das Designer Outlet Berlin lädt von 13 bis 19 Uhr zum Sonntagsshopping bei über 100 Designermarken – bis zu 70% günstiger als UVP. Spaß und Unterhaltung für große und kleine Leseratten auf der Piazza. mehr