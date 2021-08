Hohe Staugefahr wegen Ferienende in Berlin und Brandenburg

Laut ADAC steht Autofahrern eines der staureichsten Wochenenden der Saison bevor. Das liegt unter anderem an dem bevorstehenden Ferienende in Berlin und Brandenburg am Freitag und Samstag, wie der Autofahrerclub mitteilte. «Für viele Urlauber wird es eine lange Heimreise mit vielen Staus. In Richtung Urlaubsländer sind die Staus nur unwesentlich kürzer», hieß es. Als Reisetag sei besonders der Samstag ungünstig.

© dpa

Mit Staus sei vor allem auf dem Berliner Ring (A10) zu rechnen. Zusätzlich zum erhöhten Verkehrsaufkommen sorgen auf dieser Strecke besonders im Norden Baustellen für längere Fahrzeiten. Auch am Autobahndreieck Wittstock/Dosse (A19/24) und am Kreuz Uckermark (A11/20) müsse mit Staus gerechnet werden.

Wer auf der Heimreise über die polnische Grenze kommt, müsse laut ADAC zudem teilweise mit Wartezeiten rechnen. Bei der Rückreise nach Deutschland werde derzeit stichprobenartig kontrolliert, da bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssen. Demnach sind Einreisende dazu verpflichtet, entweder einen Genesenen- oder Impfnachweis zu erbringen oder einen negativen Coronatest vorzulegen. Das schreibt die Sonntag in Kraft getretene Coronavirus-Einreiseverordnung vor.

Wer sich jedoch nicht auf der Heimreise befindet und erst noch in den Urlaub startet, dem empfiehlt der ADAC nach Möglichkeit auf einen Reisetag unter der Woche auszuweichen - etwa Dienstag oder Mittwoch. Geringere Staugefahr besteht zudem auf den weniger frequentierten Nebenrouten.