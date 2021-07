Beschäftigte des Einzelhandels im Warnstreik

Beschäftigte des Berliner und Brandenburger Einzelhandels haben rund eine Woche vor der geplanten zweiten Tarifrunde ihre Arbeit niedergelegt. Zu dem Warnstreik hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen.

Seit 4.00 Uhr streiken erste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Betrieben, ab 10.00 Uhr seien viele von ihnen am Breitscheidplatz versammelt, sagte eine Sprecherin am frühen Freitagmorgen.