Zuzug aus Berlin und Brandenburg: Einwohnerplus im Osten

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben sich im Zuge der Corona-Pandemie 2020 deutlich mehr Menschen aus Berlin und Brandenburg angesiedelt als in den Vorjahren. Wie ein Sprecher der IHK Neubrandenburg am Mittwoch erklärte, geht das aus Angaben des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern hervor.

Die Nettozuwanderung – also die Differenz zwischen Wegzug und Zuzug – sei für die Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte mit knapp 3900 Neu-Bewohnern doppelt so hoch ausgefallen wie in der letzten Prognose der Schweriner Landesregierung. Ähnlich hoch war der Zuzug nur 2015 im Rahmen der Flüchtlingszuwanderung. Im Unterschied zu damals seien es nun aber fast ausschließlich deutsche Zuzügler, hieß es von der Kammer.