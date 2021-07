Brandenburger Brandmeister: Lage beruhigt sich langsam

Neun Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr aus Zepernick (Landkreis Barnim) sind seit Sonntag im Überschwemmungsgebiet in Erftstadt in Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Seit 30 Jahren gebe es eine Partnerschaft zwischen der Feuerwehr in Zepernick und der in Liblar, einem Stadtteil von Erftstadt, sagte Gemeindebrandmeister Thomas Bielicke am Dienstag im rbb info Radio. Die Kollegen seien bei Aufräumarbeiten im Einsatz, mit einem Löschfahrzeug und einem Anhänger mit Pumpenaggregat. Wichtig sei, dass die Stromversorgung schnell wieder hergestellt werde. Viele Keller müssten vorab abgepumpt werden, sagte er. Das sei ihre Hauptaufgabe. Die Lage beruhige sich langsam, sagt er.

