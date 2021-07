Turbine Potsdam leiht Adrijana Mori nach Jena aus

Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam leiht die slowenische Nationalspielerin Adrijana Mori für ein Jahr an Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena aus. Das teilten die Thüringerinnen am Freitag auf ihrer Internetseite mit. Die lange Zeit von Verletzungen geplagte Stürmerin, die in den vergangenen beiden Spielzeiten bei Turbine nur auf 15 Spiele kam, erhofft sich durch den Wechsel mehr Einsatzzeiten.

© dpa

«Ich möchte diese Chance nutzen und in Jena endlich wieder mehr Spielpraxis sammeln», sagte Mori. «Ich freue mich auf eine spannende Saison, in der ich mit eigenen Toren zum gemeinsamen Erfolg beitragen möchte.»Bereits am Samstag (14.00 Uhr) könnte es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Mori und ihrem ehemaligen Team kommen. In Thalheim bei Bitterfeld-Wolfen stehen sich dann Turbine und Jena in einem Testspiel gegenüber.