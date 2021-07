Grüne und Linke kritisieren Pläne für Kennzeichenerfassung

Die Pläne von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) für die Prüfung der erneuten automatischen Aufzeichnung von Kennzeichen (Kesy) auf Autobahnen sorgen für Widerstand in Koalition und Opposition. Aus der Grünen-Landtagsfraktion kommt Ablehnung: «Wir stehen für die Schaffung einer neuen Rechtsgrundlage für diese problematische Praxis nicht zur Verfügung», sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Marie Schäffer, der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. «Wir Bündnisgrünen haben den Aufzeichnungsmodus immer kritisiert.»

Seit dem 1. Juli ist eine neue Strafprozessordnung in Kraft. Die Erfassung von Kennzeichen für die Fahndung nach konkreten Straftätern läuft damit zwar weiter, die massenhafte Aufzeichnung von Kennzeichen wurde allerdings zum 1. Juli gestoppt. Denn das ist damit nach Ansicht des Innenministers nicht mehr komplett rechtlich gedeckt. Das ist für Stübgen aber ein Rückschlag in der Bekämpfung organisierter krimineller Banden. Daher will er eine landesgesetzliche Regelung für die Fortsetzung von Kesy prüfen.