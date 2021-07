Gutes Jahr für wilde Wiesenorchideen in Brandenburg

Breitblättriges Knabenkraut, Steifblättriges Knabenkraut oder Sumpf-Ständelwurz: Die auf der roten Liste stehenden wilden Wiesenorchideen haben sich gut in den Brandenburger Naturlandschaften ausgebreitet. Rund 51.000 blühende Pflanzen seien auf festgelegten Zählflächen erfasst worden, sagte Britta Schmidt, Leiterin der Naturwacht Brandenburg. Im Vorjahr waren es knapp 30.000, 2016 nur knapp 14.000. 66 Einzelflächen in zehn Großschutzgebieten des Landes wurden nach den Angaben untersucht.

In Brandenburg sind 39 Arten und drei Unterarten wilder Orchideen sicher nachgewiesen. 13 Arten sind bereits ausgestorben. Die Naturwacht betreut 15 Großschutzgebiete auf einem Drittel der Landesfläche. Das sind der Nationalpark Unteres Odertal, drei Biosphärenreservate und 11 Naturparks.

Im Naturpark Uckermärkische Seen zählt Rangerin Katrin Lange seit 21 Jahren Orchideen. Gerade blüht dort der seltene Sumpf-Ständelwurz (Epipactis palustris). An der etwa einen halben Meter hohen Pflanze erheben sich etwa 20 Zentimeter hohe Rispen mit vielen lilafarbenen Blüten. «Mit Kindern der Grundschule wurden die unter Schutz stehenden Pflanzen gezählt. Naturschutz konnte ganz lebendig erlebt werden», sagte Lange. Andere Arten zeigen gelbe Blüten, aber auch leicht grünliche oder weiße mit rötlichen Sprenkeln. Insgesamt ein halbes Dutzend Arten sind in dem Bereich bekannt.