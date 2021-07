Westheider: «Digitalisierung hat Riesensprung gebracht»

Die Corona-Pandemie hat dem Potsdamer Museum Barberini aus Sicht von Direktorin Ortrud Westheider trotz langer Schließungen einen Entwicklungsschub gebracht. «Wir haben mit der Digitalisierung einen Riesensprung gemacht», sagte Westheider im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die geführten Live-Touren durch die Ausstellungen im Internet hatten seit September rund 32.000 Teilnehmer. Dies seien genauso viele wie sonst bei geführten Touren im Museum in demselben Zeitraum, sagte die Direktorin.

«Wir hatten bei den Live-Touren Teilnehmer aus der ganzen Welt, von denen viele sicher nicht zu einem Museumsbesuch hätten anreisen können», sagte Westheider. «Andere sagten: «Jetzt habe ich die Ausstellung so ausführlich gezeigt bekommen - jetzt will ich mir die Bilder auch im Museum ansehen.»» Unter anderem habe auch ein deutscher Soldat aus einem Militärcamp im afghanischen Kundus teilgenommen, berichtete die Direktorin.

Großen Erfolg hat die Digitalisierung dem Museum auch in den sozialen Netzwerken beschert. «Bei Facebook haben wir seit Jahresbeginn eine Reichweite von 4,1 Millionen Nutzern erzielt und bei Instagram sind es knapp 5,6 Millionen», sagte die Direktorin. «Das ist der Boom, der durch das Digitale gekommen ist. Ohne die Not der Pandemie hätte man sicher nicht diese Energie da hinein gesteckt.»

Die Schau «Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde» von Anfang November 2020 bis Mitte Februar 2021 war nur digital zu erleben, weil das Museum wegen der Corona-Pandemie geschlossen war. Es sei aber gelungen, die Schau mit Eröffnung am 28. August 2021 erneut ins Museum zu holen. «Das ist ein Re-hanging, was es bisher noch nicht so gab», meinte Westheider. Dies sei aber auch wirtschaftlich sehr sinnvoll. Denn die Kataloge seien bereits gedruckt und auch die Texte an den Wänden müssten nur wieder aufgebracht werden.