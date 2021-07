Heidelbeer-Betriebe in Brandenburg starten optimistisch in Saison

Curry-Hähnchen mit Heidelbeersoße und Heidelbeer-Eierkuchen: Auf dem Spargel- und Erlebnishof Klaistow (Potsdam-Mittelmark) hat am Mittwoch nun auch offiziell die Ernte des dicken blauen Obstes begonnen. Ein kühleres Frühjahr vor der Blüte und viel Regen in den vergangenen Wochen lassen die Betriebe im Land optimistisch auf die diesjährige Ernte blicken.

Der Hof in Klaistow südwestlich von Potsdam erhofft sich auf seinen 180 Hektar Anbaufläche in diesem Jahr eine Erntemenge von rund 1500 Tonnen. «Die Heidelbeeren sind schön groß geworden. Da hängt schon viel dran an den Sträuchern», sagte Geschäftsführerin Antje Winkelmann. Geerntet wird in dem Betrieb bereits seit Montag vergangener Woche. Hängen die reifen Beeren zu lange am Strauch, machen sich die Vögel über die süßen Kugeln her.