Pläne für neue Stromtrasse nördlich von Berlin auf Prüfstand

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Dienstag über die Planungen für eine neue Stromtrasse nördlich von Berlin verhandelt. Ein Umweltverband, die Gemeinde Birkenwerder (Oberhavel) und ein Hausbesitzer-Ehepaar haben gegen die Pläne geklagt. Sie halten die Trassenwahl für den «Berliner Nordring» für falsch und sehen verschiedene Fehler im Planungsverfahren. (Az.: BVerwG 4 A 13.19 und 4 A 14.19)

Die Anwälte des beklagten brandenburgischen Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe und des Unternehmens 50Hertz wiesen die Kritik an den Planungen zurück. Sie beantragten, die Klagen abzuweisen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte in der Vergangenheit bereits zwei Eilanträge der Kläger zurückgewiesen. Am 27. Juli will das Gericht seine endgültige Entscheidung verkünden.