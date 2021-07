Kenia-Koalition: Schmidt fordert bessere Zusammenarbeit

Die Vorsitzende der Brandenburger Bündnisgrünen, Julia Schmidt, hat eine bessere Zusammenarbeit der rot-schwarz-grünen Regierungskoalition angemahnt. «Wir sind zunächst mit großer Einigkeit in die Koalition gestartet, doch dann ist die Krisenbewältigung wegen der Corona-Pandemie und der Afrikanischen Schweinepest sehr schnell zu einer Riesenbelastung für die Koalition geworden», sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur. «Natürlich hat man in der Corona-Zeit gemerkt, dass der Ton härter wird und dass durchaus auch persönliche Verletzungen entstanden sind zwischen den Regierungspartnern.»

Auch die Verlagerung der Abstimmungen in Video-Konferenzen habe dazu geführt, «dass der gemeinsame «Spirit» ein Stück weit abhanden gekommen ist, weil der persönliche Kontakt fehlte», sagte Schmidt. Offenkundig waren diese Spannungen geworden, als SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke eine schleppende Impfkampagne kritisiert hatte und daraufhin im März die Verantwortung für die Corona-Impfkampagne von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) auf Innenminister Michael Stübgen (CDU) übertragen wurde.

Für einen Neuanfang in der Koalition sieht Schmidt auch Woidke in der Pflicht. «Wir müssen zur Gemeinsamkeit zurückkommen in der Koalition und dazu alle beitragen - sowohl wir und die CDU, als auch die SPD, die den Ministerpräsidenten stellt», betonte sie.