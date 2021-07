Zuzahlungen für Pflege im Heim erneut gestiegen

Die Pflege im Heim wird für Pflegebedürftige und deren Familien in Brandenburg immer teurer. Die selbst zu zahlenden Anteile stiegen auf 1817 Euro im Monat - zu Beginn des Jahres waren es noch 1729 Euro. Das geht aus neuen Daten des Verbands der Ersatzkassen mit Stand vom 1. Juli hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Im bundesweiten Schnitt kletterte der Eigenanteil auf 2125 Euro pro Monat - 57 Euro mehr als zu Jahresbeginn und 110 Euro mehr als Mitte vergangenen Jahres. Es gibt erhebliche regionale Unterschiede. Im Vergleich der Bundesländer am teuersten bleiben Heimplätze in Nordrhein-Westfalen mit nun 2496 Euro. Am niedrigsten ist die Belastung für Heimbewohner dagegen in Sachsen-Anhalt mit 1539 Euro.